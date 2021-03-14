العضو المنتدب لـ«Ooredoo» ضمن قائمة «فوربس»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة «Ooredoo» ان العضو المنتدب للمجموعة عزيز العثمان فخرو- قد تم اختياره من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط» العالمية، كأحد اقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» قد اصدرت قائمتها السنوية لأفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يوم الاثنين 8 مارس 2021 تقديراً للمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون مساهمات كبيرة لاقتصادات المنطقة. وقد تم اختيار السيد عزيز العثمان ضمن افضل 50 رئيساً تنفيذياً بالمنطقة. وتسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين من القادة اصحاب الرؤى الأكثر ريادة ونجاحاً على مستوى المنطقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشغل عزيز العثمان منصب العضو المنتدب لمجموعة «Ooredoo» منذ نوفمبر 2020، وعضو مجلس ادارة المجموعة منذ عام 2011. وهو حالياً مستشار اول لوزير المالية القطري، وقد شغل منصب نائب وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والخزانة والشؤون المالية من عام 2014 حتى عام 2020، وكان الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في جهاز قطر للاستثمار من عام 2007 حتى عام 2014.

عزيز العثمان حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة ESLSCA ولديه خبرة واسعة في المناصب العليا في مختلف المجالات.

وحول اختياره ضمن قائمة اقوى الرؤساء التنفيذيين، قال العثمان: «أشعر بسعادة واعتزاز كبيرين لتكريمي واختياري ضمن قائمة اقوى 50 رئيساً تنفيذياً في المنطقة من قبل مجلة فوربس العالمية. لا شك ان منطقة الشرق الأوسط تحظى بالعديد من الكفاءات الاستثنائية والخبرات القيادية المتميزة وتضم مجموعة واسعة من قادة الأعمال المبتكرين، ولكي تُعتبر انجازاتي وقدراتي جديرة بمثل هذه الجائزة، فهذا بلا شك يعد تكريماً مميزاً اعتز به. وانه لمن دواعي سروري ان اتولى ادارة مجموعة «Ooredoo» تحت قيادة رئيس مجلس الادارة، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وأنا اتطلع إلى مواصلة العمل للارتقاء بالشركة إلى مستويات اعلى ونجاحات اكبر خلال عام 2021 والأعوام المقبلة».

