«تشجيع الاستثمار»: 7 شركات لتقديم طلبات المستثمرين

مال وأعمال

اعتمدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التجديد لـ 7 شركات ومكاتب لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة وتتمثل تلك المكاتب في: مكتب الكفاءة للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب المحامية موضي الموسى، مكتب د.فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامون، مكتب المحامي خليفة حامد محمد الياقوت، شركة مجموعة الأنظمة الهندسية وشركة كرو كويت للاستشارات. ونص القرارالصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن التجديد جاء بناء على توصيات ادارة النافذة الموحدة في الهيئة وعلى القرار رقم 105 لسنة 2020 بشأن تجديد قيد اعتماد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.