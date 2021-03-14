تحسن النفط يؤخر الإصلاحات بالكويت

مال وأعمال

بقدر الايجابية التي تحملها التوقعات بقرب وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى سبعين دولار وانعكاس ذلك على الموازنة الكويتية التي تئن لسنوات من عجز ثقيل فان نظرة اقرب تكشف عن صورة اخرى عشرة اشهر من التذبذب سوف تضع متوسط سعر البرميل الكويتي قريبا من اربعين دولاراً. وذكر تقرير لـ«cnbc عربية» ان رقم يقل خمسة دولارت عن السعر التقديري للبرميل في موازنة عشرين واحد وعشرين ويقل خمسين دولارا عن سعر التعادل الذي تتساوى عنده الايرادات والمصروفات في مشروع موازنة واحد وعشرين- اثنين وعشرين. ومن جانبه يقول كامل الحرمي خبير نفطي ان تحسن اسعار النفط سوف يؤدي ان استدام الي تقليل العجز الذي قدره مشروع الموازنة ب12 مليار دينار, فكل دولار زيادة في سعر النفط الكويتي يضيف في نهاية السنة حوالي ستمائة مليون دولار الي ايرادات الدولة لكن ميزانية تنفق ثلاثة وعشرين مليار دينار سنويا تحتاج الي نفط بسعر تسعين دولار للبرميل حتى تخرج بلا عجز و بلا فائض.