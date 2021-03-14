استجواب غير دستوري! الأحد

الاخيرة

ينص الدستور، الذي أقسم الجميع على احترام نصوصه في مادته 50، على مبدأ فصل السلطات وتعاونها «لا تعاركها»، ومن ثم وجوب عدم تعدي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بخلق دورات تدريب وتأهيل للنواب وحتى الوزراء قبل ممارسة مهامهم، فلا يعقل الاستمرار بجعل الوظائف الوحيدة في الدولة التي تمارس دون تدريب وتأهيل هي... أهم الوظائف وأخطرها!

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لو كانت لدينا عمليات تأهيل للنواب قائمة على دروس عملية مستفادة من تجارب الماضي لما حدث إشكال انتخابات الرئاسة، ولعلم الجميع بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء على قرارات هي من صميم عمل الوزراء الآخرين، فذلك هو تماماً عكس ما أراده الآباء المؤسسون ممن حرصوا ضمن ما أتى في محاضر جلساتهم على الاستقرار السياسي بالبلد وضمان ديمومة الحكومات عبر تحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات والهزات، ومنع تقلده لأي حقيبة وزارية كما هي الحال في الديموقراطيات الأخرى، كي لا يُحاسب على أي أخطاء تقع فيها فكيف جازت محاسبته على أعمال جميع الوزارات والوزراء الآخرين؟ إن قبل هذا المبدأ غير الدستوري فسيتسابق الوزراء على إسقاط رئيسهم عبر تعمد ارتكاب الأخطاء وتسريبها للنواب كي يستجوبوا الرئيس عليها، ويستمر الإصرار على الهرم المقلوب، أي أن يصبح وكيل الوزارة أقوى من الوزير والوزير أقوى من رئيس الوزراء!

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آخر محطة: أعتقد أن على المحكمة الدستورية أن تفصل في صحة استجواب الرئيس على قرارات يتخذها الوزراء!

