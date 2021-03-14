معنى القيم

آراء

يسألني أحد الشباب عن «القيم» ويقول بأني أكرر هذه الكلمة كثيرا في مقالاتي، واعتذر لهذا الشاب عن عدم توضيح معناها لأننا أحيانا نعتقد بان الكلمة التي تعكس ملامح حياتنا اليومية لا تحتاج للتفسير ظنا منا بأنها عنصر متأصل فينا ونعتقد بان الجميع يفهمها، لكن استوقفني سؤاله، لذا اليوم أُذكر نفسي والقراء بتعريف هذه الكلمة، فحسب قراءتي «القومة» ومعناها النهضة، و«القويم» هو من استقام واعتدل واستوى، و«القوام» معناها العدل، و«القيوم» اسم الله القائم الحافظ لكل شيء، والقيم أي ذو القيمة.

وبمفهومي «القيم» هي خواص تعزز قيمة الانسان في الحياة وهي الأدوات التي يملكها لتساعده على حفظ النفس وعلاقاته مع الغير وتعامله مع الأحداث، القيم تعبر عن مستوى الأخلاق التي حثنا الله ورسله على التمسك فيها حتى أصبح المؤمن يتلون بصبغة أخلاقه والتي رُسمت بمعايير موزونة من ألوان العفة، الطهارة، الرحمة، الكرم، القناعة، الصدق، الأمانة، الايثار، الاستقامة، التعاون، حب الناس، الحياء، جبر الخواطر، كف الأذى وغيرها من ألوان تجمل شخصية الانسان ومكانته بالمجتمع، وتذكروا قول الله تعالى {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، وتذكروا قول رسول الله (أقربُكم مني مجلسا يومَ القيامةِ أحسنُكم خُلُقا).

نأخذ نفساً عميقاً،،،

باختصار «القيم» هي انعكاس ذاتنا أمام العالم، وهي الجوهر الذي يحدد قيمتنا الحقيقية عند الناس، جوهر ليس له بريق مادي ولا قيمة عنده للمال والاستثمار والشهادات.

جرعات القيم نشهد آثارها على المجتمع بشكل واضح، فكلما زادت جرعته قل أو انعدم الفساد والعكس صحيح، القيم هي المضاد لكل ممارسات سلبية وهي العلاج الامثل ويقدم على شكل جرعات تحقن في البيت والمدرسة والمجتمع ليخرج جيل يقاوم الأمراض الاخلاقية التي تنخر الجوهر وتهدم المجتمع.

أعزائي اذا وصلنا الى هذه القناعة بأن الانسان يقاس بقيمه فاننا سننجح في صناعة مجتمع متماسك يواجه تحديات اليوم وقادر على بناء المستقبل.

