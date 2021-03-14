التحدي الأكبر

آراء

كلما ضاقت بنا الأرض بحثنا عن مخرج، وكلما أتت علينا الرياح بما لا نشتهي، بحثنا عن سفن أخرى كيما تقلنا الى عالم أفضل، هكذا نحن والبحث الدائم عن المستحيل، عن كون أكثر نظافة ونقاوة وتألقا، عن بلدان أكثر عفة، وأكثر نخوة، وأكثر منعة، وأكثر تمنعا.

وهكذا ونحن نعيش فوضى المعايشة مع «كورونا»، وهكذا ونحن نبحث عن مخرج طوارئ ملائم من تداعيات ما أنزل الله بها من سلطان، من دون أن نقول «وكفى الله المؤمنين شر القتال».

من يحكم العالم يا ترى، هل هم النبلاء، أم أنهم النجباء، أم هم الحكماء؟ هل ما تأتي به صناديق الاقتراع في الدول المتشدقة بالحريات، بالديموقراطيات العتيقة، وبالاستحقاقات المتحررة من كل قيد، أم أمم ارتضيت عن ظهر قلب وطيب خاطر حكاما أوفياء، وقادة مهرة، وأولي أمر شرفاء؟

كل ما نراه على سطح الكوكب مجرد اشارات لما تخفيه قوى أعظم، قوى أكثر قدرة على التأثير، وقوى أكثر نعومة مما نحن تعودنا عليهم فوق سطح الأحداث، وتعاملنا معهم على أنهم صناع القرار، وأنهم أحرار فيه، يقولون في معرض أحاديثهم غير الموثقة، إنها الماسونية العالمية، هي التي تُفصل الثياب ونحن نرتديه، هي التي تتخذ القرارات والحكام يصدرونها، وهي التي توزع الثروات والبنوك والمسؤولين والحكومات هي التي تحدد نصيب الفرد من الناتج الدولي الاجمالي.

يقولون أصحاب رؤوس الأموال، هم الذين يحكمون بأمر المادية غير الجدلية، وهم الذين يسيرون السياسات ويصنعونها، ويطبخونها خلف السواتر الحديدية المحكمة، هم الذين يتمخضون عن تقرير مصائر الشعوب، وتعبيد الدروب أمام المرضي عنهم، وتفنيد المغضوب عليهم والضالين والالقاء بهم على الهوامش المتباعدة من الحياة «المعاصرة»، ويقولون إنهم أصحاب العقيدة والفكر، ورجال الدين في الحوزات والمساجد وفوق المنابر والمعابد والأديرة والكنائس القديمة، هم الذين يتخفون في ملابس احرام متقلبة الأمزجة وفي سراويل سابقة التجهيز لأباطرة لم يأكل عليهم الدهر ولم يشرب، هم الذين يعدون الطعام لصانع القرار كي يوزعه على أهل الأرض، وهم الذين يتلبسون بني آدم ويقودونه اما للنعيم واما للجحيم، هم الذين يروجون للغيب على أنه واقع، وللمجهول على أنه معلوم، وللمفعول به على أنه فاعل، هم الذين يتحكمون في ازهاق الأرواح لو أرادوا، وفي اطلاق السراح لو أحبوا، وهم الناصحون المهرة لكل من تسول له نفسه أن يخرج عن قوانين الطبيعة، وأحكام الكهنة، ودساتير الرعاة، ويقولون إنهم جميعا مما تقولنا عليهم زورا وبهتانا، بالحق أم بالباطل، بالصدق أم بالتخمين، بالشفاعة يوم الدين، أو بالطاعة في يوم «ما»، أولئك أو هؤلاء يحكمون وينتشرون في الأرض، ويذهبون لزيارة السماء، ويقولون كلمتهم في حقوق مشروعة وأخرى لم تكن تحت السيطرة، بالنتيجة فإن الكون لا يحكمه الا القادرون عليه، «وظن أهلها أنهم قادرون عليها»، فاذا بالأرض على مراميها، على مشاربها ومغاربها، وعلى طولها وعرضها وارتفاعها وخطوطها المتقاطعة ومداراتها المحكمة المتحكمة في المناخات والأجواء والرزق والزرع والضرع والكياسة.

هو الكون بعلاته التي أفرزت كورونا فحبس الناس في بيوتهم وعليائهم وعجزهم وتناسلهم، وهي الطبيعة بحكمها غير القابل للنقد أو التمييز، ذلك أن الأحكام القاطعة لا تقبل حتى الاستئناف أو الطعن أو الرجوع الى حكيم، وهي الجائحة التي حطمت كيانات، وأخرجت حقائق من تحت الرماد، وشردت علامات اجادة وألقت بها الى الجحيم.

وهي الخليقة عندما نحتار في أمرها، في مروضها، وقائدها، ومصورها، وباعثها الى يوم الحشر، وهو العلم الذي فشل في علاج ورم وليد بظهر طفل، أو في بطن عزيز، أو في عنق تقي ليلقي به في غياهب المجهول، بينما تقف البشرية جمعاء لكي تسأل من يحكم الأرض يا ترى؟ «فيرجع الصدى، كأنه النشيج، يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى».

