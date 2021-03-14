اختصاصي زبالة تخصص قمامة !

آراء

أخي الكريم..

لا تتعجب من تلك المقالة ولا تخجل من قراءتها، فلولا عامل النظافة لكانت البلدان في خبر كان.. وامتلأت الأوساخ وبقايا الفضلات والقاذورات فيما بين الطرقات والمنازل حتى تبلغ مرحلة انتشار الأوبئة ذروتها والروائح الكريهة قمتها.

وحينما نتحدث عن القمامة فأعني القذارة والحثالة أو النفاية والبقايا

ولربما الفضلات والمهملات وتجمع كلها في خانة الحاويات والمهملات، ونتفق على أن جميعها أوساخ.

وكلمة الزبال لا أصل لها في قواميس اللغة أو لمعناها، ولكنها موجودة كمنطقة على الواقع الجغرافي وحينما رجعت لها رأيت بأنها سميت بمنطقة الزبالة لتجمع الأمطار فيها ومن ثم تحويلها الى مستنقعات آسنة واظهار الحشرات فيها.. لذلك فإن عامل النظافة ليس زبالا وانما هو رجل منظف ليجعل من البلد نظيفة لي ولك، ولا يستطيع أحد منا أن يوفي حق هؤلاء الأبطال بتلك المهنة.

ومن هنا فان دخل عامل النظافة الياباني يصل شهريا الى 2500 دينار وفي سويسرا والدنمارك يصل الى 1800 دينار وفي أميركا يصل الى 10 آلاف دولار تقريبا للعامل الواحد.

وفي السويد يبلغ 1700 دينار وفي تلك المهنة تخصصات، ويعمل بها الذكور والاناث، تقلهم سيارات جميلة، ولباس موحد، وأحذية واقية، ويتلقون تطعيمات دورية، ولديهم احترام واعتبار في المجتمع أكثر من أصحاب المهن الرفيعة، وبلغت الأمور الى تقبيل أياديهم، ويستحقون ذلك بجدارة.

ليس هذا الموضوع الذي أسعى الى ايضاحه وايصاله،، ولكن الأصل في الموضوع هو عدم استغلال تلك المخلفات في عمليات التدوير Recycle Trash والتي توفر للدولة ملايين الدولارات بل المليارات في استيراد المواد الصلبة والخام من الخارج.. فالقمامة ثروة مهمة وقومية لا يمكن الاستغناء عنها.

وعلى سبيل المثال فطن واحد من تلك المخلفات يوفر ما يقارب 8 فرص عمل للمواطن المصري بمعنى توفير المعيشة لعدد 8 أسر، في كل أسرة 5 أفراد.

وبالرجوع الى أصل الموضوع نجد بأن دولتنا الحبيبة لا تستغل تلك الموارد الكبيرة ولو بنسبة 1%‎ فلا اعادة لتدوير النفايات ولا حتى بيعها أو استغلالها، ولا رواتب للعاملين على جمعها، ولا أبحاث علمية للاستفادة من موادها الصلبة، ولا رقابة على تلك المهنة وتطويرها.

وأخيرا..

امتد الهرج والمرج في عمليات التسيب بتلك المهنة،، فلا نحن استفدنا منها ولا أفدنا، بل انضمت تلك المهنة الى المهن التي ساهمت في دحر وتخلف البلاد نحو الهاوية.

