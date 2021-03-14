آراء

الأب هو السند والقدوة لأولاده، وان طال الحديث عن الأب ودوره المهم في بناء العائلة لن يوفيه حقه، لأنه هو بعد الله السبب في تأمين الحياة الكريمة والأمان لهم، ولا يعرف نعمة وجود الأب، الا من فقدها.

الأب هو الذي يكافح عوائق الحياة حتى يؤمِّن الاستقرار لمستقبل أسرته، فنجد أنه يتعب في العمل ويتحمل المآسي لأجل أولاده، ودوره في بناء الأسرة أساسي كدور الأم، فهو يكافح خارج المنزل والأم تكافح داخل المنزل في سبيل توفير النشأة السليمة لأولادهما.

ان وجود الأب يمثل الحماية والرعاية وهو القدوة والسلطة والتكامل الأسري، فالطفل بداية ادراكه الفكري بحاجة الى أن يشعر بالحماية والرعاية و الارشاد الذي يختلف في بعضه عما يراه من تربية الأم له، كما أن وجوده في حياة الطفل هو من العوامل الضرورية في التربية، ودلت الدراسات العلمية والعملية بعلم النفس أن غياب دور الأب يضعف من شخصية الطفل، و دور الأب لا يقتصر على تأمين المسكن والملبس والمصاريف انما مشاركته في التربية والرعاية تحقق التوازن الأسري للعائلة.

فقدت أبي وأنا أبلغ الحادية عشرة عاما، وتولت والدتي أطال الله بعمرها تربيتي وأخوتي، لكن -رحمه الله- وضع لي الأسس التي تربيت عليها، ومنها احترام الكبير والعطف على الصغير، و ان التسامح والعطف من شيم الكبار، رحم الله أموات المسلمين وأطال الله بأعمارنا على طاعته.

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يقول الشاعر بدر الضبعان في مدح الأب

أبوي وان مريت باسمه ولا هان

تعجز حروفي تنصفه بالقصايد

لأنه عظيم ولا يبي فيه برهان

ولأنه كبير ولا يبي له شهايد

ولأنه كريم ولا يجي فيه نقصان

ولأنه فريد من الرجال الفرايد

ولأنه أبوي وتاج راسي وعنوان

مجدي على مر السنين البعايد

