التعددية كهوية مشتركة

آراء

يخبرنا التاريخ وهو سيد الدروس والعبر أن جميع الدول التي انتهجت سياسة المحاصصة المبنية على أسس عرقية و طائفية ودينية وسياسية، قد حكم عليها بالتمزق والزوال، التاريخ لا يكذب، فيوغوسلافيا السابقة تحولت اليوم الى مجموعة من الدول، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي قد استقلت فيها كل دولة على حدة تباعا، فلا يمكن لتلك السياسة الا أن تنتج مزيدا من التشرذم والانقسام.

وحتى الدول في تاريخنا الاسلامي بلغت من الوهن والضعف عندما سادت العصبيات القبيلة والطائفية والمذهبية والاثنية، حيث تحول الولاء من الدولة والسلطان الى الآفاق الفكرية الضيقة، وهو ما حصل في الأندلس التي تحولت الى ممالك عديدة سميت بملوك الطوائف، انشغلت بالصراع فيما بينها، لغاية ما قضي على مرحلة حاسمة من تاريخنا وحضارتنا الاسلامية في اسبانيا.

لذلك فالسياسة المبنية على تفريق المجتمع لن تنتج سوى انقسام في هيكله الاجتماعي وبالتالي اضعاف الولاء الوطني المشترك لصالح الآفاق الطائفية والقبلية والعرقية والأسرية الضيقة، حيث يتنامى في ظل هذه الأجواء الاغتراب داخل المجتمع. فلا الانتماء القبلي يسود على الوطني، ولا الشيعي يهدد السني، ولا السني يتفوق على الشيعي، ولا الحضري يسمو على البدوي، ولا البدوي يسمو على الحضري، ولا التواجد القبلي والمذهبي والطائفي في مجلس الأمة هو الذي يحفظ الحقوق والمصالح.

الدولة لها دستور وتحكمها مؤسسات، ونظام مدني يحافظ على الهوية الوطنية في اطار التعدد الذي ينصهر في مفهوم المواطنة، فجميع المواطنين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم يستفيدون على قدم المساواة من جميع الامتيازات والحقوق التي أقرها الدستور، ولا توجد أفضلية لجهة على أخرى، وحتى الخطاب الذي يروج بأفضلية جهة على أخرى أو تغول طائفة أو قبيلة على أخرى ليس سوى خطاب شعبوي واهن وواهم.

فالكويت للجميع، وأول الطرق لتكريس ذلك هو تعديل النظام الانتخابي حتى تتلاءم مخرجاته لتعكس انسجام الهوية الوطنية، وتعديله حتى تعكس القوائم أسس الدولة المدنية التي هي روح الدستور، والتنوع الاجتماعي الحقيقي الذي يسوده السلام والعيش المشترك ووحدة الهدف والمصير.. والله من وراء القصد.

