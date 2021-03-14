المستشار الشاب

آراء

من الوظائف المميزة لدى مجتمعنا وظيفة المستشار، سواء كان متفرغاً أو غير متفرغ، مستشار الوزارة، الهيئة أو مستشار الوزير، ورغم التبجيل الذي تحظى به، فانها تبقى وظيفة بأعتقادي أنها مجهولة المعالم في كثير من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وبالرغم من أنه لايخلو أي قطاع كان دون أن تجد به من يحملون الصفة الاستشارية، وهذا امر لا نعترض عليه نهائيا، ولكن الأسئلة التي نسأل فيها أنفسنا كوننا نعيش ضمن هذا المجتمع وهي عن مهام المستشار المفترضة والمطلوبة، وكيف أصبحت وظيفة المستشار لدى البعض وسيلة لتحقيق أغراض متنوعة تتجاوز الهدف المنشود له سواء كان من الجانب العملي والعلمي. وأيضا وهنا الأهم ما معايير اختياره؟.

باعتقادي الشخصي ومما قرأت بأن درجة المستشار لاتدخل ضمن الهرم الاداري للجهة، بل درجة منفردة بذاتها. ومما جُرِب في أغلب الدول المتقدمة بأن المستشارين لايخضعون لمقياس العمر، أو درجة التعليم، أو نوع الشهادة التي حصل عليها، وبكل اختصار أقول إنها وظيفة حرة. ولابد للمستشار نفسه أن تكون له رؤية تسبق مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية العليا، بحيث يرى مالا يرونه، كونه أقرب للشارع العام، أو السوق، ويتوقع المشكلات ويضع الحلول. فمن الطبيعي أن تجد رأس الهرم منشغلاً بأمور كثيرة لايسمح وقته للتفرغ لكثير من الأعمال المبنية على الرؤى والابتكار والابداع، ومن المعايير الاخلاقية في الاختيار تفوقه في المجال المتخصص به سواء من ناحية التخطيط والتنفيذ والرؤية الشاملة لكل عمل، وأيضا ومن باب أولى أن يُقدم حسن السمعة والسيرة للمستشار وقدرته على سماع الاخرين، والاستيعاب والنقاش معهم.

والسؤال المهم الان هل الشباب غير قادرين على ذلك؟، وهل اليأس سيطر على نفوسهم بعدما شاهدوا بأعينهم تولي هذه الوظائف لكبار السن وجعلهم يرونها حكرا لكبار السن!، اجابتي على ذلك وبكل تأكيد أنها «لا» وسأوضح ذلك في هذه المقالة التي أرجو من الله عزوجل أن تصل لكل شخص معني وصاحب قرار.

إذا قارنا بين صاحب الخبرة الطويلة وبين الشاب المتحمس الفطن نجد هنالك حلقة وصل سهلة وهي قراءة الشاب لتجارب اصحاب الخبرة، ويكفي للشاب المستشار أن يكون ملما بصغائر الامور التي تحدث في مجال تخصصه الدقيق وهذا لايأتي بالدراسة الاكاديمية ولا بالدرجات العلمية بل يكون جهدا ذاتيا ومتابعة أوليّة للشاب نفسه، وأيضا معرفة كل اساليب الحلول السابقة والمجربة من اصحاب الخبرات وهذا يأتي من القراءة والبحث الدقيق، وكلامي يؤكد بأن الشاب الصغير يستطيع التفوق على ذلك المستشار الكبير بالقراءة الكثيفة والمستمرة ويصبح بلاشك ملما بكل العناصر التي تمكنه من حل اي مشكلة بكل أريحية.

وأختم بقناعة شخصية مني بأن «بقدر مايتوفر للمنظمة او المؤسسة من مستشارين أكفاء، بقدر ما تجد طريقها الصحيح للنجاح»، والشباب قادر على كل مهمة سواء كانت تنفيذية او استشارية، فلنعطهم الفرصة. حفظ الله كويتنا الغالية وأميرها وولي عهدها الامين وشعبها من كل مكروه.

