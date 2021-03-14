«اليورو» يتجه لإطلاق معركة قضائية ضد بريطانيا

مال وأعمال

تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق إجراءين ضد بريطانيا، التي ترى بروكسل أنها انتهكت اتفاقية بريكست عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في إيرلندا الشمالية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر. وحصلت المفوضية الأسبوع الحالي على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أُبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات «الأسبوع المقبل على أقرب تقدير».وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعلان لندن عن تأجيل من طرف واحد مدّته ستة أشهر حتى 1 أكتوبر، عمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيسي.

