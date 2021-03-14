«KIB» حصد جائزة «صفقة الكويت لـ 2020» من «إسلاميك فاينانس نيوز»

مال وأعمال

أضاف بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة مرموقة أخرى لسجله الحافل بالنجاحات والتكريمات المشرفة بحصوله على جائزة «صفقة الكويت للعام 2020» ضمن جوائز صفقات العام التي تقدمها مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) سنوياً، وذلك عن إصداره لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الثانية Tier 2 لمدة 10 سنوات وهي غير قابلة للاسترداد لأول خمس سنوات.

ولقد تم اختيار «KIB» للحصول على هذه الجائزة بعد ترشيحه من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من الخبراء من منظمات غير منافسة، وذلك لاستيفائه عدة معايير رئيسة مهمة شملت تأثير الصفقة ومدى أهميتها ودرجة تعقيدها، بالإضافة إلى توقيت طرحها في السوق وقدرتها على تجاوز التحديات، إلى جانب تميزها وتميز جهة الإصدار عن غيرها.

وأجمعت لجنة التحكيم، بعد أن قامت بتقييم المؤشرات المالية لأفضل المؤسسات الإسلامية حول العالم والصفقات التمويلية المبرمة خلال العام 2020، على التزام «KIB» بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الإقليمية من خلال إصداره لأول مرة صفقة من هذا النوع، ما عزز مكانته في أسواق رأسمال الدين الإقليمية وترك أثراً إيجابياً على مستقبل أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت بشكل عام. كما لاحظت اللجنة أن هذه الصفقة حققت أدنى تسعير في دول الخليج العربي إلى جانب الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين، حيث تم تسعير هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي 2.375%، وقد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك، جمال البراك: «على الرغم من جميع الظروف والتحديات الاقتصادية التي عشناها خلال العام 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أننا تمكنا في «KIB» من النجاح بعقد هذه الصفقة المالية المميزة، وذلك بفضل الاعتماد على النهج المركز لسياسة الإدارة العليا في البنك وسعيها إلى تسريع تنويع موارد البنك المالية لمصادره التمويلية.»

وأضاف البراك قائلاً: «يسعدنا أنه تم اختيار صكوك «KIB» للفوز بجائزة «صفقة الكويت للعام 2020» من (IFN)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأميركي محلياً ويتم إدراجها لتكون متاحة للتداول خارج دولة الكويت. كما حصل البنك أيضاً على أعلى تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي مع تصنيف ائتماني طويل الأجل (Long-term) عند «A-» من وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، إلى جانب منح «فيتش» التصنيف الائتماني طويل/ قصير الأجل عند «A+/F1» لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك ما عزز مكانته أمام المستثمرين الدوليين وعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.»

وفي ختام تصريحه، أكد البراك: «أن «KIB» استطاع أن يثبت تميّزه بين غيره من البنوك الكويتية حيث واصل جهوده الرامية للمشاركة بشكل فعال في الإصدارات عالية الجودة على مستوى الكويت والمنطقة الإقليمية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهها العالم خلال العام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.» يذكر أن مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) تعتبر تابعة لمجموعةREDmoney التي تأسست في عام 2004 لتزويد الخدمات الإعلامية في الأسواق العالمية التي تشمل الاقتصادات الإسلامية الناشئة، منطقة الشرق الأوسط والمناطق المتقدمة في أوروبا والأميركيتين. وتقوم المجلة سنوياً بتنظيم حفل توزيع جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم حيث إنها تمتلك قاعدة قراء واسعة النطاق على مستوى العالم، وتقدّم تغطيات حصرية وشاملة للأسواق المالية الإسلامية العالمية مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة لتقديم رؤية لا مثيل لها في الأسواق العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

