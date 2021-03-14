البحرين وواشنطن: تعزيز تغير المناخ وخيارات بديلة للطاقة

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عقد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه اجتماعا مع المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي جون كيري.

وتم خلال الاتصال الهاتفي بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مجال المناخ، والجهود الدولية الهادفة للحد من آثار تغير المناخ، وذلك استعدادا لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة وبحث خيارات بديلة للطاقة.

وأشاد الدكتور محمد بن دينه بعودة الولايات المتحدة الأميركية لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وبالجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه رفع مستوى الاستعداد الدولي لمؤتمر تغير المناخ (COP26) في اسكتلندا، مؤكدا حرص مملكة البحرين على زيادة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناخ والمحافظة على البيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما حث الدكتور محمد بن دينه على زيادة الدفع باتجاه حصول الدول النامية على الدعم المالي ونقل التكنولوجيا لها لمواصلة العمل وتطوير تجاه ما يستجد في ملف تغير المناخ.

من جانبه كلف جون كيري الدكتور محمد بن دينه بنقل تحياته إلى الملك والى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان مملكة البحرين تعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، ومعبرا عن اعتزازه بمستوى العلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بمملكة البحرين، ومؤكدا الحرص على زيادة التعاون في مجال المناخ والبيئة.

ودعا جون كيري إلى مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر القادة لتغير المناخ المزمع عقده في أبريل القادم لمحاولة رفع الطموح في غلاسغو، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تتولاه مملكة البحرين من خلال منصبها كنائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذي ساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.

