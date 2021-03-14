«برقان» دشَّن أحدث فروعه في برج جاسم

مال وأعمال

بنك برقان يفتتح فرعه الـ 30 الجديد في «برج جاسم» على شارع السور في المرقاب، وذلك حرصا من البنك على تلبية وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملائه وتوسيع وزيادة شبكة فروعه لتخدم كلا من المناطق السكنية والتجارية في كل أرجاء الكويت.

تم تجهيز الفرع الجديد في برج جاسم بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات جميع العملاء على اختلاف شرائحهم، إضافة الى توفير وتسهيل جميع الخدمات المصرفية لعملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يستقبل فرع بنك برقان في «برج جاسم» العملاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

وفي هذه المناسبة، قال ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية: «يحرص بنك برقان دائما على أن يكون الأقرب لعملائه أينما كانوا لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية. ويأتي افتتاح فرع بنك برقان في «برج جاسم» انسجاما مع خطة التوسع والانتشار في جميع مناطق الكويت للوصول إلى جميع عملائنا الكرام.»

