«بيتكوين» عادت لـ 55 ألف دولار

مال وأعمال

بعدما ارتفعت عملة بيتكوين، بـ 3.5% لتصل إلى 57.215 دولاراً، ووصل رأسمالها السوقية إلى 1.07 تريليون دولار، عاودت العملة الهبوط إلى مستوى 55.7 ألف دولار لتفقد نحو 2.03% من قيمتها. وفقد رأسمال العملة المشفرة السوقي نحو 30 مليار دولار خلال أقل من 7 ساعات. وبلغ ارتفاع سعر العملة المشفرة الأشهر عالميا خلال آخر سبعة أيام إلى 16.72%. وكان بنك غولدمان ساكس قد قرر إعادة التداول على العملات الرقمية بعد الطلب الكبير من عملائه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لعملة البيتكوين حاجز التريليون دولار. وتراجعت عملة ايثريوم بنسبة 3.82% لتصل إلى 1742.44 دولاراً، فيما ترجعت عملة كادانو بنسبة 7.4% ووصلت إلى 1.0478 دولار. كشف بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs في استطلاع حديث أن 22% من عملائه يتوقعون أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة. كما يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر». ونُشر استطلاع البنك في 3 مارس، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم. يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.