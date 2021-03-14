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مال وأعمال

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«علي بابا» تتكبد أكبر غرامة في تاريخ الصين


نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مصادر قولها، إن هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تدرس فرض غرامة قياسية، هي الأكبر في تاريخ الشركات الصينية، على عملاق التجارة الإلكتروني الصيني «Alibaba» ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الغرامة ستفوق الغرامة التي دفعتها شركة «كوالكوم» في 2015 والتي بلغت 975 مليون دولار بسبب ممارسات بالمنافسة غير العادلة. وفي أواخر أكتوبر 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق والتنظيم تحقيقا ضد «Alibaba» بشأن ممارسات احتكارية. من جهتها أبدت الشركة استعدادها للتعاون الفعال مع السلطات.


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