النفط على مشارف 70 دولاراً بدعم تعافي الطلب

مال وأعمال

جرت تسوية النفط قرب 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات إنتاج ينفذها كبار منتجي الخام وتفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام. وهبط خام القياس برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليبلغ سعر التسوية 69.22 دولاراً للبرميل. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة على انخفاض 41 سنتا أيضا لتجري تسويته عند 65.61 دولاراً للبرميل. وأنهى برنت والخام الأميركي الأسبوع من دون تغيير تقريبا، وذلك بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا عقب هجوم على منشآت نفط سعودية. وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول تعافيا أقوى للطلب على النفط هذا العام يتركز في النصف الثاني. وقررت أوبك وروسيا وحلفاؤهما في الأسبوع الماضي الإبقاء على قيود الإنتاج من دون تغيير يذكر.

وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن نشاط شركات الطاقة الأميركية يتراجع أيضا، إذ قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة لأول مرة منذ نوفمبر وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحبا كبيرا من مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطرابا في إنتاج مصافي التكرير.

