يلدرم: «طلبات» رفعت مُعدّل المدفوعات المالية لشركائها

مال وأعمال

أعلنت شركة «طلبات» عن تحديثٍ جوهري لصالح شركائها من المطاعم والمتاجر، موضحة انه منذ مطلع مارس الحالي، سيرتفع مُعدّل تسوية المدفوعات المالية للشركاء ليكون مرتين أسبوعيًّا بدلًا عن النظام الحالي، الذي يُعدّ الأفضل في صناعة الأغذية، والذي أعلنت عنه الشركة لشركائها في بداية فترة الجائحة حيث كان يُتيح لهم استلام المدفوعات مرتين شهريًّا.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذه المبادرة غير المسبوقة صُمّمَت لزيادة مُعدّلات السيولة النقدية، وللتأكيد على الالتزام الكامل لـ «طلبات الكويت» لدعم شركائها ومساندتهم للنجاح في مشاريعهم خلال ما نمُر به من جائحةٍ عالمية، مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت إثر عملية تقييمٍ شاملة للإجراءات الاستباقية التي يُمكِن أن تساعد المنظومة المحليّة، وقد كانت نقطة السيولة النقدية موضِع اهتمامٍ كبيرٍ لدى العديد من الشركاء، وخصوصًا من قِبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وتعليقًا على أهمية مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أرجاء الكويت، قال المدير العام لـ«طلبات الكويت» محمد يلدرم إن توفر السيولة المالية للمشاريع التجارية يعد واحداً من أهم أسباب النجاح والقدرة على الاستمرار والتأقلم في الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقّت الضربة الأكبر والأقسى أثناء الجائحة وذلك لشح السيولة لديها.

وأوضح يلدرم أن «طلبات» حرصت منذ اليوم الأول للجائحة أن تكون من أولويتها أمان ونمو جميع الشركاء، لافتا الى ان الشركة مستمرة في مواصلة هذا الدعم، لاسيما وأن نجاح الشركة لن يتحقق إلا بنجاح الشركاء أيضًا، مؤكدا ان قرار زيادة مُعدّل تسوية المدفوعات المالية يعد خطوةٌ استباقية متحمسون لها لِما ستوفّره من زيادةٍ في المرونة وتحفيزٍ النمو للمنظومة بأكملها.

وأكّد يلدرم على أهمية دور روّاد الصناعة لدعم المشروعات المحلية والصغيرة خلال هذه الأوقات العصيبة، داعيا روّاد القطاعات المختلفة لتبني القرارات التي تساهم في نمو منظومتهم الاقتصادية، وطرح ما يلزم من التغييرات والتطويرات لدعم جميع المشاركين فيها وخصوصا المشروعات الناشئة المحلية.

واوضح انه في «طلبات»، ما زلنا نرى الإمكانات الهائلة في المشاريع الناشئة داخل الكويت وما لها من قدراتٍ كبيرة على ترك أثرٍ عظيم في اقتصاد بلدنا، موضحاً ان طلبات نشأت في الكويت وبتضافر الجهود مع شركائنا من المشروعات المحلية أصبحنا المنصة الرائدة إقليميًّا في توصيل الطعام والبقالة.

وأضاف انه علاوة على زيادة مُعدّل تسوية المدفوعات المالية، فإن شركة «طلبات الكويت» أعلنت عن سلسلةٍ من الإجراءات منذ بداية الجائحة تهدف لطمأنة الشركاء وضمان حقوقهم، والحفاظ على مستوى التأثير الذي تتمتع به منظومة «طلبات» المتكاملة.

