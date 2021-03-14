إحالة «المدينة» إلى وحدة التحريات المالية

مال وأعمال

قررت هيئة أسواق المال إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني وما تم رصده من مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قامت بها شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

كما قررت الهيئة إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال وفق قرارها المتخذ بخصوص الشركة وفق قرارها المتخذ بخصوص الشركة، وكذلك إلى حين قيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني.

وقد قرر مجلس المفوضين إلغاء ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك للأسباب التالية:

? تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على الشركة المذكورة.

? تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها.

? تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لمساهميها.

? تكرار الشركة المذكورة للعديد من الملاحظات الصادر فيها قرارات من قبل مجلس التأديب.

? تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من قبل مجلس التأديب على الشركة المذكورة، والتي ناهزت ما عدده (22) قراراً.

