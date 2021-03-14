الكويت شيَّعت اللواء خالد الديين

أول النهار

شارك وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام وعدد من قياديي الوزارة اول من امس في تشييع جثمان الفقيد الراحل اللواء خالد الديين الذي وافته المنية اثر مضاعفات جراء اصابته بفيروس كورونا.

كما قدم الوزير العلي والوكيل النهام وقياديو الوزارة واجب العزاء لأسرة الفقيد.

ونعت وزارة الداخلية وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد الديين.

وقالت الوزارة في بيان النعي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ‏تنعى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وافراد ومدنيين ومهنيين ببالغ الحزن والأسى بوفاة المغفور له باذن الله تعالى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد الديين».

