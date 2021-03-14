«HSBC»: زيادة انخراط الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص

أول النهار

يقوم بنــــك HSBC الشرق الاوسط المحدود فـــرع الكويت بالتعـــاون مع المجلس الثقافـــي البريطــاني بعقــد ســلسلــة من الندوات وورش العمل المهنيـــة الافتراضيـــة (عبر الانترنت) الخاصــة لدعم خطـــة الكويت نحــو زيادة عدد الكويتيين للانخــراط في العمل بالقطــاع الخــاص.

وستعمل هــذه الندوات على تعريف الطلاب لدى الجامعـــات على طبيعــة ونطاق التوظيف المتاح في القطاع الخاص، بالاضــافة الى زيادة الوعي بالمهـــارات اللازمــة والمجالات المهنيــة المختلفــة المتاحـــة لهم والتي يمكنهــم البدء بهــا بعد التخرج.

وسيتم خلال الندوات الافتراضيـــة استضافـــة نموذج كويتي ملهــم وناجـــح في القطــاع الخاص يحتذى به طـــلاب حاضرون من الجامعة الأميركية في الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالاضافة الى خبراء اكاديميين من المملكة المتحدة.

ومن الكـــويت سيشـــارك في الندوات متحدثون كويتيون عن مسار حياتهم المهنية وانجازاتهم ومزايا بناء مستقبل مهني في القطاع الخاص ومجموعة متنوعة من فرص العمل المتاحة للخريجين الكويتيين.

وسيقوم الخبراء الاكاديميين من المملكــة المتحدة باعطــاء ارشادات عن المهارات الاساسية والحياتيــة للطلاب والمشورة بشأن كيفيــة التغلب على العقبــات التي قد تواجــه النجاح الاكاديمي والمهني، وكيفيــة وضع خطـة طويلة الامد للوصول الى الاهداف المهنية وتسليط الضوء على الخيارات المتاحــة والمتنــوعة لهــم في القطاع الخاص. بالاضـــافة الى مشاركة قياديي الادارة التنفيذيـــة في بنك HSBC لالقــاء الضوء على الفرص العديدة المختلفة للعمــــل داخل الصناعة المصرفية والماليــــة عامـــة مع التركيز بوجه خاص على فرص التعلم من الخبراء الدوليين في اكثر من 66 سوقا على الصعيد العالمي.

الموضوع الأول من سلســلة الندوات سوف يناقش «استراتيجية الادارة والنمو» المتحدثـــة د. كيت دوبني - مديرة مجموعة الوظائف بجامعة لندن وبحضور المتحدث عبدالعزيز اللوغاني - الرئيس التنفيذي لشركة Flowardفي الكـــويت، اما الموضوع الثاني سيناقش «التسويق والاتصالات» المتحدث د. تيري اوسوليفان - محاضر اول في الادارة، كلية ادارة الأعمال في الجامعة المفتوحة، وبحضــور ايمان محمد العوضي - مدير اتصالات المجموعة، شركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو في الكـــويت.

ان الهدف الأساسي لمشــاركة المجلس الثقافي البريطاني هو استخدام الموارد الثقافية للمملكة المتحدة، في مجالات التعليم واللغة الانكليزية والفنون لخلق فرص للشباب، وبالتالي زيادة المعرفة والتفاهم بين البلدين.

ولقد صرحت صابرين رحمن، رئيس قسم الاستدامة في اوروبا والشرق الأوسط بأن «بنـــك HSBC» يعتبـــر من الداعمين المتحمسين للخطة الاستراتيجية الوطنية في الكــويت تجاه توطيـــن الوظائف والاستثمار في تطوير مجموعة قوية من المواهب الكويتية داخـــل البنك.

ان «HSBC» كبنـــك دولي وصاحب عمل يعمل على خلق فرص عمل كبيرة في الكويت وخارجهـــا، ويقدر البنـــك الموظفيين الديناميكيين وذوي التفكير المتقدم والذين يمكنهم خلق افكار جديدة ومبتكـــرة.

