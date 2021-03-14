ضبط 4.5 ملايين حبة «كبتاغون»

أول النهار

تمكن رجال الجمارك وخلال أقل من اسبوعين من توجيه ضربة جديدة لمروجي المخدرات والممنوعات، بعد ضبط مايقارب 4.5 ملايين حبة من مادة يشتبه انها الكبتاغون المخدرة، وكمية من مادة التنباك الممنوعة وبضائع مقلدة، حيث تم العثور عليهم بحاويتين ضمن إحدى الحاويات القادمة إلى البلاد.

وفي تفاصيل الضبطية وهي ثمرة تضافر جهود رجال الجمارك في مختلف الادارت الجمركية حيث التعاون والتنسيق بين ادارة البحث والتحري الجمركي وادارة جمارك الموانئ الشمالية بميناء الشويخ اثناء عملهم لاحظوا 4 حاويات عليها اشتباه ومرَّ على وجودها أكثر من 90 يوماً ولم يتقدم أحد لتسلمها، وتنفيذاً للقوانين الجمركية قام المفتشون الجمركيون، بتفتيش الحاويات، حيث اتضح أن حاويتين منها لا تحتوي على شيء مخالف، وبتفتيش الحاويتين المتبقتين، اتضح أن إحداهما تحتوي على جهاز لتفقيس البيض، وعثر بداخله على مايقارب 4 ونص ملايين حبة من مادة يشتبه انها الكبتاغون المخدرة.

