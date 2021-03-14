بمناسبة اليوم العالمي للمرأة السفارة الكندية نظَّمت «السفيرة الشابة»

أول النهار

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت سفارة كندا مبادرة تحت عنوان «سفيرة كندا الشابة» والتي جرت في 10 مارس 2021. اشتركت السفارة مع المدرسة البريطانية في الكويت لاختيار طالبة لتصبح السفيرة الشابة ليوم واحد. والفكرة تكمن في ان ترافق لويس بيير ايمون، سفير كندا لدى الكويت خلال مهامه الرسمية لهذا اليوم. الغرض لتشجيع الشابات على النظر الى الدبلوماسية كمسار عمل، لتمكينهن من التعرف على الأدوار القيادية، والتأكيد على جهود كندا في دعم المساواة بين الجنسين والدفاع عن حقوق المرأة في جميع انحاء العالم. السفيرة التي تم اختيارها هي الآنسة ريم العاصي طالبة في الصف الثاني عشر في المدرسة البريطانية في الكويت، وتدرس الاقتصاد والرياضيات والرياضيات والتاريخ المستوى المتقدم AS Level وتشارك ريم ايضًا في برنامج التأهيل الممتد للمشروع (EPQ) وتعد بحثًا لتقييم «الى اي مدى كانت البطالة سببا رئيسا للثورة المصرية عام 2011». ولدى ريم اهتمام كبير بالعلاقات الدولية والتاريخ والدبلوماسية، فهي تأمل في دراسة الاقتصاد في الجامعة مع تطلعاتها المهنية لتصبح خبيرة اقتصادية.

