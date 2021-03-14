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أول النهار

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إحالة متهم بتحريض الأطفال على الانتحار إلى النيابة


احالت وزارة الداخلية احد مشاهير السوشيل ميديا الى النيابة العامة بعد ظهوره في مقطع فيديو يحرض به الأطفال على الانتحار. وكانت وزارة الداخلية قد استدعت صاحب مقطع الفيديو الذي تداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام احد الاشخاص بالقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي «انستغرام» محرضاً الاطفال على الانتحار. حيث انه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.


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