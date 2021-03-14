علاقة السلطتين.. على «العتبة»

الأولى

لم تكن عطلة نهاية الأسبوع استراحة نيابية عن اطلاق التهديدات للحكومة خاصة بعد تصدر قضية احالة رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون وآخرين إلى النيابة في قضية ندوة الداهوم، ووضع نواب المعارضة عتبة باب مبنى النيابة شرطا لتحديد علاقتهم القادمة مع الحكومة ورئيسها فيما لو تخطوها المستدعون.

وأبدت مصادر برلمانية استغرابها الشديد من تصرفات الحكومة تجاه مجمل الاحداث التي تعيشها البلاد وتعاطيها الغامض وغير المفهوم مع المستجدات في الساحتين السياسية والاقتصادية بل وحتى المجتمعية.

وقالت إن الحكومة وفق ما نشاهده قطعت الحبل بينها وبين السلطة التشريعية ولم يعد هناك اي وسيلة لعدم اتساع الهوة بين الطرفين لأن الثقة بين السلطتين قد انعدمت.

واضافت المصادر انه حتى لو بدأ مجلس الأمة في عقد جلساته فان الاستحقاقات التي ستكون مطروحة على طاولة السلطتين لن تستطيع الحكومة ان تتجاوزها، ولو استطاعت ان تحلحل احد الملفات فان الملفات الاخرى سيكون من الصعب ان لم يكن من المستحيل حلحلتها وخاصة سيل الاستجوابات التي من المتوقع تقديمها. وكشفت المصادر ان الحكومة في طريقها إلى ايجاد وخلق حدث يشبه قضية دخول المجلس وتداعياته ونتائجه وهي قضية التجمع في ندوة النائب بدر الداهوم واحالة اكثر من 15 نائبا إلى النيابة العامة.

ولفتت إلى ان النواب المحالين إلى النيابة يخشون ان يتعرضوا لما تعرض له النواب السابقون في قضية دخول المجلس وان الحكومة ربما تستغل هذه القضية للمساومة. وفي شأن مغاير، تساءل رئيس اللجنة المالية احمد الحمد اين حكومة الكويت؟ وما رؤيتها لانقاذ الاقتصاد الوطني الذي هو على حافة الانهيار، مشيرا إلى ان كل دول العالم استطاعت ان تدرك سريعا اهمية التدخل لانقاذ الاقتصاد بعد جائحة كورونا وآخر مثال اميركا بقيادة بايدن الذي تمكن مع حزبه من اقرار حزمة لتحفيز الاقتصاد، وكانت الحزمة الأميركية بكلفة نحو تريليوني دولار.