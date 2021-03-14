تحذير.. «مجزرة» اقتصادية قادمة

الأولى

الجمود السياسي قد يعيد جهود التعافي للمربع الأول، هذا ما اشارت اليه مصادر موثوقة لـالنهار، لافتة الى ان قانوني الدين العام وضمان التمويل، احد اهم ركائز التعافي الاقتصادي المنشود للخروج من ازمة السيولة. (طالع ص 06)

وحذرت المصادر من مجزرة اقتصادية قادمة، ان لم يتم التوافق بين الحكومة والمجلس، لحلحلة الأزمة التي يعانيها القطاع الخاص وأصحاب المشاريع.

وأشارت الى ان ازمة السيولة التي تعانيها الحكومة لن يسعفها ارتفاعات النفط الأخيرة، بل ان التشريعات والقوانين التي ترغب الحكومة في تمريرها، هي الوسيلة الفعالة. وشددت المصادر على ان القطاع الخاص لن يصمد طويلاً مع استمرار الجمود السياسي وغياب خارطة طريق تعيده الى الانتعاش، بعد ان تكبد خسائر فادحة ومؤلمة خلال عام كامل. من جهة اخرى، تسعى الحكومة الى المضي قدماً في اعادة هيكلة عدد من جهاتها، توفيراً للنفقات ومنعاً للهدر ووقفاً لجميع منابع الفساد، كما ستسعى شركات القطاع الخاص هي الأخرى، لمواجهة تداعيات الأزمة من خلال الاندماج لتقوية مراكزها المالية وزيادة قدرتها على مواجهة التراجع الحاد في الايرادات.

