وزير الصحة: تطعَّموا.. كل اللقاحات آمنة

الأولى

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح: «ان كل التطعيمات المستخدمة في الكويت مأمونيتها عالية، ونتائجها مطمئنة، ومقاومتها للوباء مُؤَكَّدة».

وأضاف «أنصح الكل بالتسجيل للتطعيم، حماية لأنفسهم، ومساهمة بتسريع عجلة الوصول للمناعة المجتمعية».

من جانب آخر أكدت وزارة الصحة انها تتابع باستمرار كل ما يصدر عن المنظمات الصحية العالمية في شأن لقاحات «كورونا» سواء منظمة الصحة العالمية أو اللجنة الأوروبية لمتابعة سلامة الأدوية واللقاحات.

وقالت في بيان لها ان اللجنة الأوروبية أكدت في بيان عدم وجود ما يشير إلى ان لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» مرتبط بزيادة خطر الاصابة بجلطات الدم. وأضافت ان الناطق باسم شركة «أسترازينيكا» اكد ان نتائج تحليل سجلات وبيانات السلامة المسجلة لأكثر من عشرة ملايين شخص تلقوا اللقاح لم تظهر اي دليل على خطورة استخدامه من حيث الاصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة.

وذكرت ان الناطق اكد ايضا ان ذلك لا يتضمن حدوث هذا النوع من الاصابات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح من التشغيلات الموردة لأي من الدول التي وفرت لقاح «كوفيد-19» من «أسترازينيكا» وأن العدد الذي تم رصده لهذا النوع من الاصابات اقل بكثير مقارنة باجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى ان «أسترازينيكا» أكدت ان سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للشركة وأن لدى المنظمين معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على اي دواء جديد بما في ذلك لقاح «أسترازينيكا» كما تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وأكدت البيانات التي راجعها النظراء ان اللقاح جيد التحمل بشكل عام.

ولفتت إلى بيان للجنة الأوروبية لمتابعة سلامة الأدوية واللقاحات افاد بأن التقارير المبدئية في النمسا تشير إلى عدم وجود اي دليل على ارتباط حالات الوفاة أو حالات التجلطات في الدم مع لقاح «أكسفورد» وأن هذا امر مطمئن من ناحية السببية والعلاقة المباشرة ما بين تلك الحالات وما بين اللقاح.

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة سحب وتعليق تسجيل مستحضرات بروتون (20 و40 مغم)، لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المرئ وقرحة المعدة والأثنى عشر، وهو من انتاج شركة (spimaco) السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.