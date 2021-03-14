الأردن.. انقطاع الأكسجين يقتل 8 مصابين بـ «كورونا»

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عمّان – رام الله – الوكالات: توفي 8 مرضى مصابون بـ«كورونا»، امس في مستشفى «السلط الجديد» الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان، جراء انقطاع الأكسجين عنهم ما دفع وزير الصحة الأردني للاستقالة فيما حذرت الحكومة الفلسطينية من ان الوضع الوبائي «خطير جدا» مع وصول اشغال المستشفيات الى 100%....(طالع ص 23).

وشهدت «السلط» الاردنية حالة من الهلع اثر اعلان وفاة مرضى «كورونا» جراء انقطاع الاكسجين في حين طوقت قوات الأمن المستشفى بعد تجمع لعائلات المصابين. وطلب وزير الصحة نذير عبيدات فتح تحقيق في الحادثة معلنا تقديم استقالته. وقال عبيدات «لا يوجد مبرر للموت وهناك تقصير ويجب محاسبة المقصر قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجّه باجراء تحقيق فوري في الحادثة. وشدد على أن التحقيق سيكون «واضحاً وشفافاً وشاملاً»، وستعلن كل تفاصيله على الملأ. بدوره قال مدير مستشفى السلط أن «الأكسجين نفد جراء الضغط، حيث يعالج (في المنشأة الطبية) نحو 180 مريضاً من كورونا».

على صعيد آخر أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة أن الوضع الوبائي في فلسطين «خطير جدا» وهناك انتشار كبير جدا لفيروس كورونا، لم يسبق له مثيل مشيرا الى أن نسبة الاشغال في المستشفيات ومراكز علاج «كورونا» وصلت الى 100%.

وأضاف الشخرة، في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» امس ان اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة أدت الى ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس وبالتالي ازدياد عدد الوفيات.