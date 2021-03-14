السعودية: إلغاء نظام الكفيل اعتباراً من اليوم

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الرياض – الوكالات: يدخل نظام الغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، اليوم وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، «وذلك عند تقديم الطلب، مع اشعار صاحب العمل الكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع اشعار صاحب العمل الكترونيا دون اشتراط موافقته».

ووفق مواقع اخبارية سعودية فان جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».

ويذكر أنه وفق احصائيات الهيئة العامة للاحصاء، فان اجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير «الأعمال قصيرة المدى»، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 ملايين عامل.