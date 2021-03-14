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عربيات ودوليات

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تركيا أكبر سجان للصحافيين في العالم


قال الاتحاد الدولي للصحافيين، إن 56 صحافيا وإعلاميا قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أثناء قيامهم بعملهم، بزيادة 17 صحافيا مقارنة بعام 2019.
وأضاف الاتحاد الدولي، لدى نشر تفاصيل تقاريره السنوي عن أعمال القتل التي يتعرض لها الصحافيون، أن حصيلة الضحايا من الصحافيين تدور في نفس الفلك منذ تسعينيات القرن الماضي. وقال الاتحاد إن تركيا هي «أكبر سجان للصحافيين في العالم» - حيث يقبع في سجونها ما لا يقل عن 67 إعلاميا، تليها الصين بواقع 23 صحافيا سجينا ثم مصر بواقع 20 محتجزا من العاملين في المجال الصحافي، و16 في إريتريا.


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