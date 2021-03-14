«العلاقات العربية والدولية» يرحب بتشكيل حكومة الوحدة في ليبيا

عربيات ودوليات

أعرب مجلس العلاقات العربية والدولية عن بالغ إرتياحه وترحيبه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والإجماع الوطني الكبير الذي حظيت به، والذي يعبر عن إرادة الشعب الليبي بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والمناطقية، وتطلعه لإستعادة وحدته الوطنية ووحدة أراضيه وقراره السياسي المستقل، وحماية موارده ومقدراته بعيداً عن التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية التي فاقمت وأججت الخلافات والصراعات الداخلية وتسببت بإطالة أمد معاناة الشعب الليبي الشقيق واستنزفت ثرواته.

كما أعرب المجلس في بيان تلقت «النهار» نسخة منه أمس، عن ثقته بأن يشكل هذا الإنجاز البداية المباركة لمرحلة سياسية ناضجة تحافظ على وحدة وسيادة ليبيا، وتحقق آمال وتطلعات شعبها العزيز في الأمن والإستقرار والتنمية والإزدهار، كما يتطلع المجلس إلى تضامن عربي شعبي ورسمي يدعم العملية السياسية الجارية في ليبيا، ويساهم في إنجاح جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتذليل العقبات أمام إستلامها للسلطة في ليبيا في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاستكمال العملية السياسية الدستورية، وإعادة بناء هياكل ومؤسسات الدولة وتنسيق الجهد العربي والإقليمي والدولي الهادف لتحصين عملية البناء السياسي والإقتصادي من خلال الجهود القيمة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وبما يكفل حماية هذه التجربة الوليدة والمبشرة.

