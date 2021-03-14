عائلة جورج فلويد تحصل على تسوية بـ 27 مليون دولار

عربيات ودوليات

مينيابوليس- الوكالات: صوت مجلس مدينة مينيابوليس بالأغلبية لصالح تقديم تسوية لعائلة جورج فلويد بقيمة 27 مليون دولار أميركي، وذلك بعد قتله على يد أحد رجال الشرطة في المدينة العام الماضي. وقال شقيق فلويد إنه مستعد لرد التسوية بالملايين إذا ما كان سيرى شقيقه مجددا «أشكر ولاية مينيسوتا للاهتمام بهذه التسوية، لكن رغم أخي ليس هنا إنه هنا معي في قلبي، لأنني إذا استطعت أن أستعديه فإنني سأعيد هذا كله»، حسب قوله. وتابع شقيق جورج فلويد قائلا «أعلم أنه معنا وإنه واقف الآن وهو يعلم أن لدينا الفرصة لتقديم الدعم المادي لأصحاب الدخل المتدني من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية»، على حد قوله. وأخد فلويد دقيقة من المؤتمر الصحافي الذي ظهر فيه مع عائلته وفريقه القانوني والعمدة جاكوب فراي شكر المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على مقتل شقيقه رغم انتشار الجائحة، وطالب بأن يعم السلام. ويأتي القرار في الوقت الذي يتم اختيار اللجنة القضائية التي ستشرف على محاكمة ديريك شاوفين، وهو رجل شرطة سابق متهم بقتل رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما في مايو من عام 2020 عبر الدهس على رقبته لمدة 8 دقائق.