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دمشق تنفي نقل الأسد إلى روسيا للعلاج


نفى السفير السوري في موسكو، رياض حداد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن نقل الرئيس السوري بشار الأسد المصاب بفيروس كورونا إلى موسكو لتلقي العلاج. وقال الحداد لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «هذا الكلام غير دقيق إطلاقا» مؤكدا ان الأسد موجود في سورية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الاثنين، عن إجراء الأسد وعقيلته فحص (PCR)، والذي أظهر نتيجة إيجابية. وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.


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