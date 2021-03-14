فلسطين: الوضع «خطير جداً».. وإشغال المستشفيات %100

عربيات ودوليات

رام الله- عمان- الوكالات: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة أن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، وهناك انتشار كبير جدا لفيروس «كورونا»، لم يسبق له مثيل، وأضاف الشخرة، في تصريح امس أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» إن لجنة «كورونا» في وزارة الصحة ستعقد اجتماعا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مى الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة.

ولفت إلى أن اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وبالتالي ازدياد عدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في المستشفيات ومراكز علاج «كورونا» وصلت الى 100%.

يذكر أن أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الإغلاق الذى أعلنت عنه محافظتا نابلس رام الله والبيرة ولمدة أسبوع استنادا إلى حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيشمل جميع المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات.

وفي الأردن، أكدت وسائل اعلام محلية وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس «كورونا» فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 8 وفيات. لكن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أكد تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد. وطوقت الأجهزة الأمنية الموقع فيما قال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس «كورونا» ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة. وأكد أنه تمت السيطرة على مشكلة الأوكسجين ولم يتم تحويل أي مريض إلى وحدة العناية المشددة بسبب تردي حالتهم. في حين وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى «إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا». وقال الخصاونة إن «التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا وستعلن كل تفاصيله على الملأ»، بحسب ماء جاء في الوكالة.

وطلب رئيس الوزراء الأردني من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة وإصدار نتائج هذه التحقيقات بشمل مستقل وواضح من أجل «سلامة التحقيقات ونزاهتها».

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس «كورونا»، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الحالي.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارا من يوم امس المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات. كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.

