loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإمارات تعطي جرعة ثالثة من لقاح «سينوفارم» لبعض متلقيه


دبي- الوكالات: ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الصحية في دولة الإمارات تعطي جرعة ثالثة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا» لبعض السكان، لأنه في بعض الحالات لم ينتج أجسامًا مضادة واقية كافية. لكن شركة «G42 Healthcare» التي نسقت تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح في الإمارات وفي أماكن أخرى في الشرق الأوسط، قالت إنه «يتم إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لبعض الأشخاص لمراقبة استجابة الجهاز المناعي كجزء من دراسة علمية».
ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» في أبو ظبي عن د. فريدة الحوسني المتحدثة باسم الحكومة للشؤون الصحية قولها إن «بعض الأشخاص تلقوا جرعة ثالثة معززة» وأشارت إلى أن العدد ضئيل للغاية مقارنة بعدد الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.
وكانت الإمارات أعلنت أن فعالية لقاح «سينوفارم» تبلغ 86% ويوفر حماية بنسبة 100% ضد مرض «كوفيد-19» المتوسط إلى الشديد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة