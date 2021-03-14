الإمارات تعطي جرعة ثالثة من لقاح «سينوفارم» لبعض متلقيه

عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الصحية في دولة الإمارات تعطي جرعة ثالثة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا» لبعض السكان، لأنه في بعض الحالات لم ينتج أجسامًا مضادة واقية كافية. لكن شركة «G42 Healthcare» التي نسقت تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح في الإمارات وفي أماكن أخرى في الشرق الأوسط، قالت إنه «يتم إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لبعض الأشخاص لمراقبة استجابة الجهاز المناعي كجزء من دراسة علمية».

ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» في أبو ظبي عن د. فريدة الحوسني المتحدثة باسم الحكومة للشؤون الصحية قولها إن «بعض الأشخاص تلقوا جرعة ثالثة معززة» وأشارت إلى أن العدد ضئيل للغاية مقارنة بعدد الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

وكانت الإمارات أعلنت أن فعالية لقاح «سينوفارم» تبلغ 86% ويوفر حماية بنسبة 100% ضد مرض «كوفيد-19» المتوسط إلى الشديد.

