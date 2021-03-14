«أسترازينيكا» ترد على تعليق لقاحها: آمن ولا يسبب تجلطات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت «أسترازينيكا» البريطانية للصناعات الدوائية، رفضها لمزاعم ارتباط لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد بحالات تجلط دم تم تسجيلها في دول مختلفة لأشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح بحسب صحيفة «تيليغراف» البريطانية.

وتسببت الأعراض الخطيرة والتي شملت التجلطات الدموية، بتعليق عدد من الدول في أوروبا والعالم لاستخدام لقاح «أسترازينيكا» وذلك لمراجعته والتحقق من سلامته. وكانت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب جهات تنظيمية في أوروبا، قد أعلنت عدم وجود سبب لتعليق استخدام اللقاح. ووفقا لما أعلنت «أسترازينيكا»، أخيرا، فإن تحليل الشركة لبيانات تعود لأكثر من 10 ملايين شخص أظهر «عدم وجود مخاطر على مخاطر متزايدة» لدى أي فئة عمرية أو أي دفعة من جرعات اللقاح. وأضافت الشركة «في الواقع، الرقم المرصود لهذا النوع من الحالات أقل بشكل بالغ لدى أولئك الذين تلقوا اللقاح مما كان متوقعا».

وتنظر الجهات التنظيمية في أوروبا بـ30 حالة على الأقل لتجلطات الدم، من بين نحو خمسة ملايين شخص تناولوا جرعة من اللقاح على الأقل. من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغاريت هاريس، إنه «يجب أن نواصل استخدام لقاح «أسترازينيكا» ولا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه». وذكرت هاريس أنه «لقاح ممتاز»، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم. وفي ألمانيا، قال كبار مسؤولي الصحة إن لقاح «أسترازينيكا» آمن، ويمكن لألمانيا مواصلة استخدامه. وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان «كل ما نعلمه حتى الآن يشير إلى أن فوائد اللقاح حتى بعد كل حالة فردية مسجلة أكبر بكثير من المخاطر، وهذا لا يزال الوضع». على صعيد متصل أكدت الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمشاركة مخزونها من لقاح شركة «أسترازينيكا» مع دول أخرى.ورغم أن اللقاح لم يحصل بعد على تصريح من السلطات الصحية الأميركية لاستخدامه محليا فإن الولايات المتحدة تلقت طلبات شراء من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، على أن يتم استخدام الجرعات «الآن». وقال منسق الاستجابة لجائحة «كوفيد- 19» في البيت الأبيض جيفري زينتس إن الولايات المتحدة لديها «مخزون صغير» من لقاح «أسترازينيكا»، تخطط للاحتفاظ به حتى تتمكن من الحصول على جرعات سريعة للأميركيين إذا حصل اللقاح على تصريح من إدارة الغذاء والدواء في الأسابيع المقبلة.

