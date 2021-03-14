أميركا تكسر حاجز 100 مليون تلقيح

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واشنطن- الوكالات: وصلت الولايات المتحدة الأميركية إلى 101.1 مليون جرعة في عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس «كورونا»، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتكشف الأرقام أن 35 مليون أميركي تم تلقيحهم، أي نسبة 10.5% من سكان البلاد، وحصل 66 مليون شخص، أي ما يقرب 20% من مجموع السكان، على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أي ما يقرب من ثلث الأميركيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق. ومنذ الجرعة الأولى في 14 ديسمبر حتى الآن، باتت الولايات المتحدة الأميركية أكثر البلدان تلقيحا في العالم، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ومن المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى رقم جديد في التلقيح في أواخر الأسبوع المقبل، وقد حدد الرئيس الأميركي جو بايدن هدفا يتمثل في 100 مليون تطعيم في أول 100 يوم له في منصبه، وهو الهدف الذي بات قريبا تحقيقه قبل الموعد المحدد. وتسارعت وتيرة التلقيح على الصعيد الوطني الأميركي إلى معدل أكثر من مليوني جرعة في اليوم.

وأكد بايدن أنه سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات «كوفيد-19» لسكانها البالغين بحلول أواخر مايو.

لكن الرئيس الأميركي حذر من أي تراخٍ في التصدي للجائحة مؤكدا أن المعركة ضد فيروس «كورونا» المستجد لم تنته بعد. وابدى بايدن تفاؤله في الوقت نفسه بأن المستقبل سيحمل معه «أياما أفضل»، مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التطعيمات في الولايات المتحدة.

وفي أول خطاب له إلى الأمة يبث أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية، قال الرئيس الأميركي، الخميس، إن «هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع». وإذ حث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، فقد أكد أنه في نهاية المطاف «سيسجل التاريخ أننا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة».

ومن جهة أخرى، دان الرئيس الأميركي «جرائم الكراهية الخبيثة» التي يتعرض لها مواطنوه المتحدرون من أصول آسيوية منذ بدء الجائحة، معتبرا هذا السلوك «غير أميركي» ومطالبا بوقفه.

على صعيد متصل وافقت منظمة الصحة العالمية الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون» ضد وباء «كورونا». بحسب بيان للوكالة الأممية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس «كل أداة جديدة وآمنة وفعالة ضد «COVID-19» هي خطوة أخرى أقرب للسيطرة على الوباء». وقررت المنظمة إضافة اللقاح إلى منظومتها «كوفاكس» التي تسعى لتوفير لقاحات «كورونا» للدول الفقيرة، بشكل عادل.

وقال غيبريسوس «الأمل الذي توفره هذه اللقاحات لن يتحقق ما لم يتم توفيرها لجميع الناس في جميع البلدان». ويتميز لقاح «جونسون أند جونسون» بأنه جرعة واحدة فقط ولا يحتاج لنفس متطلبات التبريد الخاصة بلقاحي «فايزر» او «موديرنا» وكلاهما جرعتان.

وفي اوروبا قررت السلطات الصحية الإيطالية إعادة غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من تفشي فيروس «كورونا» إلى الحجر الصحي الجزئي اعتبارا من الاثنين. فالمناطق الأكثر اكتظاظا في البلاد خصوصا لومبارديا الرئة الاقتصادية للبلاد ولاتسيو التي تضم العاصمة روما ستصنف مناطق «حمراء» (عالية المخاطر) ما سيؤدي إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم فيها. وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الأساسية وتلقي العلاج.

