جواز سفر «كورونا» الأوروبي يعترف بـ 4 لقاحات فقط

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أنّ «جواز السفر الأخضر» الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لـ«كورونا» سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية واعتمدت الوكالة حتى الآن أربعة لقاحات هي «فايزر/ بايونتيك» و«موديرنا» و«استرازينيكا» و«جونسون آند جونسون» وأفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الصحافيين «ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار «بي سي آر» سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساما مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية». وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن أملها في أن يسمح المقترح للناس «بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه للعمل أو السياحة». وتراجع الوكالة راهنا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي «نوفافاكس» و«كيورفاك» من أجل معايير الأمان والفعالية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم. لكن الوكالة لا تنظر حاليا في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس الفتّاك، رغم أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الاوروبي أكّد تلقيه لقاحا صينيا هو «سينوفارم» وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد «كورونا» فإنّ ذلك لا يعني قطعا أن المفوضية الأوروبية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل الـ27. وتضع المفوضية في الاعتبار قدرة مصنّعي اللقاحات على تكثيف الإنتاج وإذا كانت لديهم خطوط إنتاج في الاتحاد الأوروبي، تخضع للولاية الاوروبية. وأعربت المفوضية بالفعل عن قلقها حيال لقاح «سبوتنيك» وأشارت إلى أنه من غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الاوروبي للقاحات المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية.