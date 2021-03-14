مان يونايتد لمواصلة صحوته

دوليه

تبرز معارك المنافسة على ضمان مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وتفادي الهبوط اليوم في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي عندما يلتقي مان يونايتد الثاني مع وست هام وليستر سيتي مع شيفيلد وتوتنهام مع أرسنال.

ويغرد مانشستر سيتي خارج السرب في الاونة الاخيرة حيث يبتعد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر وغريمه اللدود جاره يونايتد الذي لعب مباراة أقل.وسيحاول مان يونايتد مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين مخيبين امام مضيفيه تشلسي وكريستال بالاس، وذلك عندما يستضيف وست هام يونايتد بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي ديفيد مويز في قمة ساخنة كون الفارق بينهما ست نقاط فقط مع مباراة أقل للفريق اللندني.

وأمضى مويز 10 أشهر فقط على رأس الادارة الفنية للشياطين الحمر خلفا لمواطنه الاسطوري أليكس فيرغسون، لكن بعد تجارب مخيبة مع ريال سوسيداد الاسباني وسندرلاند، نجح في قيادة وست هام لخوض تحد غير متوقع بين الأربعة الأوائل.

وحده مانشستر سيتي نجح في كسب نقاط أكثر من وست هام يونايتد في عام 2021. وعلق مويز ععلى زيارته لناديه القديم قائلا: «لا يمكنني أن أعد بأي شيء لكننا سنبذل قصارى جهدنا للذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة، هذا أمر مؤكد».

وسيخوض مويز المباراة في غياب أحد أبرز نجومه في الأسابيع الأخيرة، هو مهاجمه المعار من مان يونايتد جيسي لينغارد غير المؤهل لخوضها بموجب عقد الاعارة بين الفريقين.

ويدخل مان يونايتد قمته مع وست هام بمعنويات مهزوزة نسبيا عقب التعادل امام ضيفه ميلان الايطالي (1-1) الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

ويدرك مان يونايتد أيضا أن أي تعثر سيكلفه خسارة المركز الثاني لصالح ليستر سيتي الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا امام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الاخير. وتفصل نقطة واحدة بين يونايتد وليستر سيتي الذي عاد بدوره الى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه برايتون 1-0.

وتتجه الانظار اليوم الى ملعب «الامارات» في لندن حيث سيكون مسرحا لدربي شمال لندن بين أرسنال العاشر وجاره توتنهام السابع.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب نتيجتيهما الرائعتين الخميس في مسابقة يوروبا ليغ حيث قطعا شوطا كبيرا نحو ربع النهائي بفوز الاول على مضيفه اولمبياكوس اليوناني 3-1، والثاني على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2-0 في ذهاب ثمن النهائي.

وعاد توتنهام الى الواجهة في الاونة الاخيرة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري خولته الارتقاء الى المركز السابع وانعاش اماله في المنافسة على مقعد في دوري الابطال الموسم المقبل.

