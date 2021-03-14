الفهد هنأ باخ: الحركة الأولمبية بأيدٍ أمينة

دوليه

بعث المجلس الأولمبي الآسيوي برسالة تهنئة إلى توماس باخ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية. وأعيد انتخاب الألماني توماس باخ،(67) عاما، لولاية ثانية تمتد حتى 2025، في الاجتماع الـ 137 لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الذي عقد عن بعد في العاشر من مارس الحالي. وقال الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: «نود أن نتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الدكتور توماس باخ على إعادة انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية لمدة أربع سنوات أخرى». وتابع: «كما نقدم له دعمنا الكامل المستمر والتعاون من الحركة الأولمبية في آسيا. أظهر الدكتور باخ مهارات قيادية رائعة في فترة ولايته الأولى التي دامت ثماني سنوات، ليس فقط من خلال الإصلاحات التي اعتمدها في الأجندة الأولمبية 2020، ولكن أيضا في توجيه الحركة الأولمبية خلال جائحة فيروس كورونا التي غيرت العالم». وأشار الفهد في رسالته أيضا إلى أن إصلاحات الاجندة الاولمبية 2020 أحدثت تغييرا في الحركة الأولمبية على جميع المستويات وحددت الطريق نحو نموذج أولمبي أكثر استدامة. وتابع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: «تحت القيادة الملهمة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، فإن المستقبل في أيد أمينة». وأضاف: «تم اختيار المدن المضيفة للألعاب الأولمبية حتى عام 2028، كما إن العديد من المدن مهتمة باستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2032. وهذا يدل على استقرار وتضامن الحركة الأولمبية وجاذبية ومكانة الألعاب الأولمبية في العالم الحديث». وشكر الشيخ أحمد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على اهتمامه الراسخ بآسيا، وعلى حضوره العديد من الفعاليات في أنحاء القارة خلال فترة ولايته الأولى. وأوضح: «لطالما دعم الدكتور باخ آسيا وأعرب عن تقديره لمساهمة آسيا في الحركة الأولمبية العالمية. إنه يعترف بآسيا كشريك رئيسي وكصديق موثوق به». وختم قائلا: «في هذه الأوقات الصعبة، نحن على ثقة أنه بإمكان الدكتور توماس باخ الاستمرار في دفع الحركة الأولمبية إلى الأمام وضمان مستقبل مشرق ومستدام في العقود المقبلة».

