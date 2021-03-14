فيلادلفيا هزم واشنطن وخسر امبيد

دوليه

تعرّض الكاميروني جويل امبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لاصابة قوية بركبته في أوّل مباراة بعد خروجه من الحجر الصحي، خلال فوز فريقه الرابع تواليا على واشنطن ويزاردز 127-101، أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وهبط امبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الاحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، بقوة على ركبته اليسرى، بعد سحقه كرة في السلة عندما كان فريقه متقدما 80-60 منتصف الربع الثالث. وساعده مساعد مدربه سيكسرز كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده إلى غرف الملابس. وبعد خسارتين تواليا قلصتا نسبيا صدارته المفاجئة للدوري، عاد يوتا جاز إلى سكة الانتصارات على حساب هيوستن روكتس 114-99. وتقدّم جاز بفارق 17 نقطة بين الشوطين، لم ينجح روكتس بتقليصها بعد الاستراحة. وكان دونوفان ميتشل (28 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات)، أفضل مسجل ليوتا، دعمه الموزع مايك كونلي (20 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (14 نقطة و13 متابعة و6 صدات). وفي ظل الغياب المستمر لأنتوني ديفيس، كان فوز لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صعبا على ضيفه أنديانا بيسرز 105-100. وصنع ليكرز الفارق في الثواني الاخيرة عبر كنتافيوس كالدويل-بوب، بعد أن قدّم البديل كايل كوزما مباراة جيدة (24 نقطة بينها 15 في الربع الاخير و13 متابعة) واضاف «الملك» ليبرون جيمس 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وببرودة أعصاب في اللحظات القاتلة، تعملق الصربي نيكولا يوكيتش ليخرج دنفر ناغتس فائزا على مضيفه ممفيس غريزليز 103-102. وقام يوكيتش (2,11 م و26 عاما) بكل شيء تقريبا في الثواني الـ72 الأخيرة: سجّل كرة ثلاثية، ثم اخرى من داخل القوس ليمنح فريقه التقدم باربع نقاط، قبل التقاطه متابعة اثر اهدار جا مورانت تسديدة في اللحظات القاتلة.

وعاد ميامي هيت، وصيف الموسم الماضي، ليفرض نفسه ضمن المعادلة، بفوزه الثالث تواليا والتاسع في آخر عشر مباريات، على مضيفه شيكاغو بولز 101-90.

