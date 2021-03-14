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الكهرباء بطل «الوزارات لكرة الصالات»


توج فريق وزارة الكهرباء والماء بطلاً لدوري الوزرات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم للصالات للموسم 2020/2021 بعد الفوز على فريق وزارة الداخلية 6-2 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية، فيما حقق فريق الحرس الوطني المركز الثالث بعد فوزه على فريق وزارة الأوقاف 3 - 2. وحصل إبراهيم صلاح من الحرس الوطني على جائزة أفضل لاعب بالبطولة ومحمد معيوف من وزارة الكهرباء أفضل حارس، و عبيد الهذيلي من الحرس الوطني أفضل مدرب وفالح شريدة من وزارة الداخلية أفضل إدارى وفاز فريق وزارة الأوقاف بكأس الفريق المثالي.


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