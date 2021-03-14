الأزرق يستضيف المباريات المتبقية في «الثانية»

دوليه

يستضيف الأزرق ما تبقى من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول من أمس، اذ تضم المجموعة الى جانب المنتخب الكويتي كلا من أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال وتايوان.

ووفقا لجدول التصفيات سيلتقي الأزرق مع أستراليا، ونيبال مع تايوان يوم 3 يونيو المقبل، فيما يتواجه في 7 الشهر نفسه الأردن مع نيبال وأستراليا مع تايوان، وفي 11 منه يلعب الأزرق مع الأردن، وأستراليا مع نيبال، فيما يخوض الأزرق مباراته الأخيرة ضد تايوان يوم 15 الشهر ذاته، في الوقت الذي سيتواجه فيه الأردن مع أستراليا. وتتصدر أستراليا ترتيب فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط للأزرق الذي يتقدم على الأردن الثالث بفارق الأهداف، وتحل نيبال في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتقبع تايوان في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

من ناحيته تقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي على منح الكويت الثقة لاستضافة المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الثانية.

وقال اليوسف ان الاتحاد الكويتي يرحب بجميع الدول الشقيقة والصديقة المتواجدة في المجموعة وان الاتحاد سيسخر امكاناته كافة لاستضافتهم بشكل يليق باسم الكويت والتي استضافت العديد من الاحداث المهمة سابقاً خليجياً وعربياً وآسيوياً ونجحت في ذلك بشهادة الجميع.

في سياق متصل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا أول من أمس قال فيه انه استقبل باستغراب شديد، قرار الاتحاد الآسيوي والمتضمن اقامة المباريات المتبقية من التصفيات بنظام التجمع، في شهر يونيو في الكويت مع تغيير جدول اللقاءات، خلافا لما تم اعلانه سابقا. وأضاف: «يتمسك الاتحاد بحقوقه كافة، وسيتقدم باعتراض رسمي على القرار، لما وجد فيه من تأثير سلبي على مسيرة منتخب النشامى ضمن التصفيات المشتركة، سواء بتغيير جدول المباريات، أو بامكانية تعريض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة».

وتابع: «واذ يشدد الاتحاد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربطه بنظيره الكويتي، والمساعي المشتركة للارتقاء بكرة القدم في المنطقة، الا انه يؤكد في الوقت ذاته، المضي قدما ضمن القنوات الرسمية، للاعتراض على قرار الآسيوي، والسعي الجاد بالدفاع عن حق المنتخب الوطني، بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقق العدالة للجميع».

وبعد عملية التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، أعلن الاتحاد الآسيوي يوم الجمعة الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو.وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سورية المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علما بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وايران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.من جهتها تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم الى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.وتقام مباريات المجموعة السابعة في الامارات، علما بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند واندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضا تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

