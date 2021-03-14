السالمية والفحيحيل أمام خيطان والشباب

دوليه

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، فيلتقي الفحيحيل مع الشباب على ستاد جابر الدولي في 04:00 مساء، ويتواجه السالمية مع مضيفه خيطان في 06:05 مساء، فيما تختتم منافسات الجولة غداً بلقاء العربي المتصدر (برصيد 17 نقطة) مع الساحل السابع (7 نقاط).

وعلى ستاد ناصر العصيمي، يبحث السالمية السادس برصيد 9 نقاط عن انتصار جديد يصعد به في سلم الترتيب، بعد ان حقق فوزا مستحقاً في الجولة الماضية على الساحل بنتيجة 3 – 1، فيما يأمل خيطان القادم من تعادل مع النصر 1 – 1 في تحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن المركز الأخير (3 نقاط).

وفي المباراة الثانية، يطمع كل من الفحيحيل والشباب في تحقيق الفوز على أمل مغادرة منطقة الخطر، اذ جمع الفحيحيل منذ انطلاق الدوري 5 نقاط وضعته في المركز الثامن، مقابل 4 نقاط للشباب في المركز التاسع.

