الظفيري.. «غولدن ون»

دوليه

نال نجم نادي القادسية والأزرق أحمد الظفيري جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب في الموسم 2019 – 2020 والتي يطلق عليها جائزة «غولدن ون»، فيما حصل حارس مرمى العربي والمنتخب الوطني سليمان عبدالغفور على جائزة أفضل حارس للموسم ذاته، ومهاجم نادي الكويت والمنتخب يوسف ناصر على جائزة هداف الموسم.

وجاء اعلان الفائزين بالجوائز عبر برنامج «غولدن ون» على «مارينا اف ام» الذي يقدمه المذيع عادل توفيق. فيما هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح اللاعب الظفيري بهذه الجائزة المستحقة والتي حاز عليها بعد موسم رائع مع الأصفر.

وغرد الظفيري عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قائلا: «الحمدلله حصلت على جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب في موسم 2019-2020 (الغولدن ون) وأتشرف اني أول لاعب يحصل على الجائزة بمسماها الجديد الغالي على قلوبنا».

ووفقا لاحصاءات الزميل فاروق العوضي فان الظفيري لعب مع القادسية من موسم 2013 – 2014 الى الآن 200 مباراة، شارك خلالها اساسيا في 166 مباراة، وبديلا في 34، وتم استبداله في 49 مباراة، واجمالي مشاركاته بلغت 15052 دقيقة، سجل 23 هدفا وصنع 36 هدفا.

