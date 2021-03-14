«نقطتان» تفصلان الشملان عن «أولمبياد طوكيو»

دوليه

تأهل لاعب المنتخب الوطني للمبارزة يوسف الشملان اول من امس للدور 64 في بطولة كأس العالم لسلاح السابر. وقال لاعب نادي القادسية والمنتخب يوسف الشملان لـ «كونا» إنه فاز بخمس مباريات جمعته مع لاعبي منتخبات تشيلي وإسبانيا واليابان والهند وإيران، مؤكدا سعيه الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2021. وأشار الشملان إلى أن هناك مباراتين تفصلانه عن الوصول إلى أولمبياد طوكيو، لافتا إلى أنه بحاجة إلى نقطتين فقط للتأهل حيث سيلعب مع منتخبي مصر وروسيا. وثمن اللاعب الشملان دور الهيئة العامة للرياضة على كل جهودها ودعمها للاعبي المنتخب، مشيدا بحرص واهتمام ودعم وتشجيع سفارة الكويت لدى هنغاريا.من جهته أكد سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي اهتمام الكويت باللاعبين الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا حرص واهتمام القيادة السياسية على توفير كل وسائل الدعم وتسخير كل الامكانات لأبطال ورياضيي الكويت. ودعا العسعوسي اللاعب الشملان إلى بذل كل الجهود الممكنة لتمثيل الكويت خير تمثيل ورفع رايتها في البطولات والاستحقاقات المقبلة، مشيدا بحرص واهتمام المدرب الإيطالي وإداريي المنتخب على بناء هذه العناصر الشابة «التي ستعيد الأزرق من جديد لمنصات التتويج». ويشارك في بطولة كأس العالم للمبارزة والمقامة حاليا في هنغاريا 206 لاعبين من مختلف دول العالم.

