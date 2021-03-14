الأبيض.. علامة كاملة في «ذهبي السلة»

دوليه

واصل الكويت انتصاراته في منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه الكبير على الجهراء 104-57 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأخيرة في هذا الدور، فيما ثأر القادسية من كاظمة وهزمه بصعوبة 68-63. وبذلك تصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات دون أي هزيمة، فيما حصل كاظمة على المركز الثاني بـ 9 نقاط متفوقاً على القادسية صاحب الرصيد ذاته بفارق التسجيل وجاء الجهراء رابعاً بـ6 نقاط دون تحقيق اي فوز في منافسات المربع الذهبي. ووفقاً لنظام الدوري فأن صاحب المركز الاول في «المربع» الكويت سيلاقي الجهراء الرابع بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات في الدور نصف النهائي فيما سيلتقي كاظمة الثاني مع القادسية الثالث بالنظام ذاته على أن يتأهل الفائز بمواجهتين إلى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته أيضاً. ولم تحدد لجنة المسابقات في الاتحاد حتى الآن موعد انطلاق منافسات الدور نصف النهائي حيث تنتظر موافقة الجهات المسؤولة على اصدار التصاريح لعدم التعرض للاعبين لاقامة المباريات في الفترة المسائية في ظل حظر التجوال الجزئي المفروض على البلاد حالياً.

