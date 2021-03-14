منافسات «الإسكواش» الجمعة والسبت

دوليه

أفاد امين السر العام لاتحاد الاسكواش منصور العدواني ان لجنة المسابقات برئاسة حامد العمران اجتمعت مع اداريي الاندية المشاركة في بطولة الدوري للموسم الحالي واستأنست بآرائهم حول استكمال المتبقي من مباريات القسم الثاني من بطولة الدوري العام واستقر الجميع على رأي واحد باستئناف المباريات يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع الى حين الانتهاء من فترة الحظر الجزئي التي اقرها مجلس الوزراء وذلك لعدم قدرة اللاعبين على اللعب في اوقات مبكرة في ايام الاسبوع لالتزام الاغلبية في فترة العمل الصباحي.وأكد العدواني ان الاتحاد حرص على اكمال الموسم والتكيف مع الظروف الحالية الى حين انقشاع الغمة ولا سيما ان المتبقي 36 مباراة تم تقسيمها بواقع 4 مباريات في اليوم الواحد على مدار 9 ايام بنهاية الاسبوع على ان تنتهي بطوله الدوري بتاريخ 10 ابريل المقبل قبل الدخول في شهر رمضان المبارك، منوها بأنه سيكون هناك اجتماع ثاني مع الاندية لتحديد فتره بطولة كأس الاتحاد والتي تحتاج الى 8 ايام تقريبا يتخللها ايام الراحة.