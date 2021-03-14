انعدام رؤية!

Sunday النهار

آثر الطقس الذي ضرب الكويت أول من أمس الجمعة إلا أن يكون متوافقاً مع ما يلف البلاد من ضبابية، وتعذر للرؤية وصعوبة التحرك نحو الاتجاه الصحيح. ففي الوقت الذي ملأ الغبار أرجاء الكويت، أضحت الرؤية معه قليلة جداً لا تتجاوز بضعة أمتار، حتى لزم الناس بيوتهم في غير أوقات الحظر، كانت المسارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شبه معتمة، فالكل يسير ببطء في الاتجاه الذي يريد، والكل في الوقت نفسه بعيد عن الهدف الواضح، والغاية المثلى التي يرجوها ويتطلع اليها الشعب منذ عقود من الزمان. وإذا كانت الرؤية الملموسة المحسوسة قد ضعفت ووهنت بفعل الغبار والأتربة، فإن نظيرتها المتعلقة بالمسيرة الاقتصادية، وبسبل مواجهة جائحة «كورونا» أصابها من الوهن ما أصابها ومن الأدواء ما جعلها أقل من «مكانك راوح» لأن الأمور تزداد تعقيداً، والحلول تزداد ابتعاداً. المؤكد أن موجة الأتربة التي غطت البلاد وزكمت الأنوف، وأتعبت الصدور ستزول حتماً، وبعد أيام لن يبقى لها وجود ولا آثار، اما موجة عدم الرؤية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية، فحدث عنها ولا حرج. الواقع يقول إن قرارات تضرب قرارات، وتوجهات تلغي توجهات، ومقترحات تنال من سابقاتها وتهيل عليها التراب ليس في مجال واحد، وإنما في كل المجالات، ما يؤكد ان الأزمة مستمرة، والمرض عضال، ولن ينفع معه لقاح أو أي نوع من أنواع المسكنات سواء كانت خفيفة ضعيفة أو قوية لا يتحملها جسد الوطن واحتمالات المواطنين.