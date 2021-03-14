أسواق «التراثيات».. صمود مع أعباء «كورونا»

Sunday النهار

في رحاب سوق «المباركية» الذي يعد من اقدم الاسواق الشعبية ذات الطابع التراثي في الكويت تتربع محال الانتيكا والتراثيات والسجاد القديم في مشهد اقرب ما يكون للاسواق القديمة في «خان الخليلي» في مصر، وتلك المحال باتت معروفة لدى المواطنين منذ زمن بعيد وجاذبة للسياح الخليجيين والاجانب الزائرين والمقيمين في الكويت، حيث يبتاعون منها القطع الاثرية والعملات النادرة والسجاد القديم الثمين وكثير من السلع التي تهم المهتمين في كل ماهو قديم ونادر.

اصحاب تلك المحال والباعة فيها تربطهم علاقة وثيقة مع سلعهم ومقتنياتهم وكذلك تواصل جيد مع زبائنهم والمهتمين بتلك البضائع النادرة، وكما هي الحال في كل المجالات تأثرت تلك التجارة بالوضع العام للسوق والحداثة والعولمة، فكما اوضح اصحاب تلك المحال ان هناك سلعاً مشابهة لمقتنياتهم اصبحت تقلد في الصين ودول اخرى وبجودة رديئة واسعار رخيصة كما تأثرت ايضا باغلاق البلد خلال ازمة كورونا منذ عام حيث هجر السوق الكثير من زبائنه من الاجانب والاوربيين وكذلك تأثرت محالهم بفترات الحظر الجزئي والكلي واهتمام الناس لفترة طويلة في وباء الكورونا، وكأي نشاط تجاري اصبح عبئا عليها ان تدفع رواتب الموظفين والايجارات لملاك العقار وعدم وجود دعم من اي جهة حكومية او اهلية.

أعباء مادية

«النهار» جالت في السوق القديم وسلطت الضوء على تلك الحرف والتجارة المميزة من خلال لقاء اصحاب المحال، بدوره قال صاحب مركز حاجية جاسم حاجية ان ورث تلك التجارة من والده ومازال يعمل بها حيث يبيع السجاد القديم والتحف القديمة ودلال القهوة العربية وبالبشتختة والاكسسوارات التراثية والمرشات والمباخر القديمة موضحا ان زبائنه في الغالب هم من يقصدونه مباشرة وليس بالصدفة او عن طريق اصدقائهم او اقاربهم، بالاضافة الى رواد السوق من الاجانب كونهم يهتمون بهذه المقتنيات ويرسلونها الى بلدانهم.

واضاف حاجيه: السوق ومنذ عام تأثر كثيرة بجائحة كورونا وبالاغلاق المتكرر للسوق ولمخاوف الناس التي جعلتهم يهتمون بالسلع الاستهلاكية ويبتعدون عن الكماليات لافتا الى تحمل اعباء كبيرة بسبب الايجارات والرواتب الامر الذي يحتاج الى تدخل سريع ودعم من الجهات المختصة.

اهتمام بالتراث

ومن جهته، قال المسؤول في شركة الزهراء الدولية سيد محمد حسين ان يمتهن بيع الملابس الفولكلورية والتراثية منذ زمن ومحله يبيع العملات والاكسسوارات والملابس الخليجية والافغانية التي تتميز بالخياطة اليدوية والشكل القديم بالاضافة الى قطع السجاد الفاخرة.

واضاف حسين: ان زبائنه من الكويتيين في الدرجة الاولى وبعدها يأتي ترتيب الاجانب وبعض المقيمين من المهتمين موضحا ان الاهتمام لم يتأثر عبر الزمن وان الناس مهتمة بالتراث ومقتنياته وتدفع اموال كبيرة من اجل اقتنائها وحتى عند الاجيال الحالية.

ولف الى ان السوق حاليا يعاني من ركود قوي لكنه بحسب رأيه سيكون مؤقتا ومرتبطا بالاحداث العالمية والمحلية لازمة كورونا.

كبار السن والنساء

بدوره، قال صاحب محل الخرائط الذهبية للتحف حميد الاحمد نحن نتميز ببيع السجاد المشغول يدويا والسجاد القديم والسجاد الايراني وهو مثار اهتمام المواطنين خصوصا كبار السن وبالاخص النساء لانها تضفي على المنازل وصالات الاستقبال في المنازل صورة جمالية مميزة مشيرا الى ان كثيرا من الاجانب يشاركونهم نفس الاهتمام وهذا امر شجعنا على الاستمرار في مهنتنا بالرغم من ربحيتها البسيطة.

واشار الاحمد الى انه لا يختلف عن جيرانه في السوق حيث تكاسل السوق وتحملهم اعباء الرواتب والايجارات للملاك متأملا ان تعود الامور كالسابق وتفتح البلد من جديد امام ضيوف الكويت الخليجيين والاجانب وتعود الحياة الى الاسواق من جديد.

اما موسى الافغاني وهو من الباعة القدماء في السوق ويعمل في نفس مجال التحف والتراثيات فقال ان اهل الاختصاص مازالوا يقاومون انخفاض السوق لانهم يرون ان مجالهم نادر ومرتبط فيهم روحيا وان تلك التجارة يجب الا تندثر حتى مع وجود المنافسة من المصنعات الحديثة للاثار والتحف من قبل الصين ودول اخرى حيث تحمل نفس الشكل لكن جودتها رديئة ولا تحمل تاريخا الا شكلها.

